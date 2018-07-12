Невероятная "полотенечная серия" от Марио Тестино покоряет с первого взгляда.

Невероятная "полотенечная серия" от Марио Тестино покоряет с первого взгляда. Однажды Марио Тестино сделал Кейт Мосс шикарное фото «бекстейдж» — в халате и с тюрбаном из полотенца на голове. Через некоторое время в таком же образе он снял Кейт Аптон. Так родилась великая идея «полотенечной серии»: фотограф снимает звезд в одном только полотенце и халате. И теперь не только американские звезды в объективе Марио Тестино, но и модели, спортсмены и исполнители со всего мира.