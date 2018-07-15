Фелиса Беато - итальянско-британский фотограф, который был одним из первых европейцев, снимавших в Восточной Азии.

Фелиса Беато - итальянско-британский фотограф, который был одним из первых европейцев, снимавших в Восточной Азии. Он известен своими жанровыми работами, колоритными портретами, панорамными снимками ландшафтов и архитектуры. В 1863 году Беато прибыл в Японию, которая тогда еще была закрыта для Запада. В этом обзоре удивительная коллекция раскрашенных фотографий из японского цикла Фелиса Беато.