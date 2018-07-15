25-летняя австралийка Жасмина Дэниэл начала заниматься творчеством, а именно рисованием, после того, как ей поставили диагноз "опухоль головного мозга".

25-летняя австралийка Жасмина Дэниэл начала заниматься творчеством, а именно рисованием, после того, как ей поставили диагноз «опухоль головного мозга». Как говорит сама девушка, рисование дарило ей хоть какую-то радость. Вскоре с полотен она перешла на собственное лицо. Вдохновившись популярными фильмами, Жасмина начала рисовать настоящие шедевры на своих губах. Сейчас у нее невероятное количество подписчиков в Instagram и Youtube, где девушка выкладывает обучающие пособия для начинающих.