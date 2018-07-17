Художник из Италии Пьетро Катаделла создает новую реальность, совмещая фотографии из поездок со своими рисунками.

Художник из Италии Пьетро Катаделла создает новую реальность, совмещая фотографии из поездок со своими рисунками. В своей серии работ "Городские зарисовки" он накладывает наброски зданий, людей и предметов, которые делает в блокноте, на фото тех мест, которые вдохновили его на рисунок. В результате получаются необычные 3D-работы, открывающие перед зрителями новую реальность, созданную талантом художника.