Иллюстратор Надежда Кушнир создала невероятно жизненный мем про гуся.

Иллюстратор Надежда Кушнир создала невероятно жизненный мем про гуся. Смотря на эти иллюстрации смело можно сказать, что все мы немножко Гусь. Этот мем не просто картинка, но и краткий рассказ автора о вещах из ее жизни. Наверно поэтому каждый может найти себя в них. Маленький белый Гусь обладает большой ирониею и хорошим чувством юмора, что не может не нравится. Гусь настолько популярный, что автор уже выпустила с ним 2 книжки, календари, сувениры, а подписчиков в Facebook больше 130 тысяч.