Уникальные фотографии,в которых видна жизнь прошлого века.

Уникальные фотографии,в которых видна жизнь прошлого века. Когда в 2001 году обычный турист из США Том Спонхейм купил на блошином рынке Барселоны конверт с негативами за 3,5 доллара, он наверняка не подозревал, что обнаружит не просто фотографии, а работу талантливого мастера. Том вернулся домой, но его не оставляла навязчивая идея найти таинственного автора этих кадров. И в 2010 году он организовал поиск через Facebook. Спонхейм выложил фотографии на странице и купил таргетинговую рекламу, которая привлекала жителей Барселоны, интересующихся фотографией.