Победители конкурса детской фотографии Child Photo Competition 2018.

Победители конкурса детской фотографии Child Photo Competition 2018. Конкурс черно-белой детской фотографии проходит уже в пятый раз, ежегодно покоряя сердца зрителей невероятными снимками. Детство – идеальная тематика для съемок, поскольку гарантирует непредсказуемость и невероятную выразительность. Коллекция работ победителей отлично это подтвержает. Все фотографии распределили в четырех категориях: «Портрет», «Файн-арт», «Образ жизни» и «Документальна и уличная фотография». В этом году первое место в главной, портретной категории занял Ли Джеффрис, фотограф из Великобритании. На его снимке изображен мальчик с веснушками, гипнотизирующий своим увлеченным взглядом.