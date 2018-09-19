Когда подводная фотография - это настоящее произведение искусства.

Подводная фотография - настоящее произведение искусства. Фотографии Кристи Ли Роджерс напоминают картины эпохи барокко. Кружащиеся фигуры, обмотанными красочными тканями, и техника освещения сцены способствуют живописности её крупномасштабных изображений. Хотя Роджерс обходится без красок и кисти. Она фотографирует своих персонажей ночью, погружая их в воду с подсветкой. Гавайская фотохудожница Кристи Ли Роджерс снимает в отличительном стиле, принёсшем ей международное признание. Автор экспериментирует с постановками под водой, используя уникальные качества преломления света, а личный подход Роджерс заключается в том, чтобы исследовать хрупкость человеческого существования среди окружающих элементов.