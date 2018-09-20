Современная живопись в стиле классического импрессионизма, которая подарит вам тепло на душе.

Современная живопись в стиле классического импрессионизма, которая подарит вам тепло на душе. Грэм Геркен занимается живописью уже более 25 лет, пишет пейзажи маслом в стиле, напоминающем классику импрессионизма, проводит аншлаговые выставки и завоёвывает престижные награды. Австралийский художник Грэм Геркен (Graham Gercken) родился в 1960 году в Квинсленде, но большую часть жизнь провёл к западу от Сиднея, в районе Голубых гор, причисленных к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Природная красота этого региона вдохновила Грэма стать художником-пейзажистом.