Рисунки, которые объясняют чувства человека без лишних слов.

Рисунки, которые объясняют чувства человека без лишних слов. Некоторые чувства человеку трудно выразить словами и поделиться ими с другими людьми. Но японский художник, известный под псевдонимом Avogado6, умеет метко иллюстрировать эти исключительные состояния. Об этом японском художнике мало известно. «Я обычный человек, который любит химию», – пишет он о себе. Avogado6 создаёт тонкие и чёткие образы, иллюстрирующие чувства и эмоции, которые многие испытывали, но не всегда могли описать их словами.