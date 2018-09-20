Нежные акварели, которыми можно любоваться вечно.

Нежные акварели, которыми можно любоваться вечно. С удивительным мастерством и талантом Лю Йи пишет нежные акварельные картины, которые производят сильное впечатление на зрителей. Художник достигает согласованности в сочетании мягкости и живости, ритма и лёгкости, спокойствия и волнения. Любовь к родным краям он выражает в своих картинах, изображая городские околицы и красивые сады. Также хороши его цветочные натюрморты. Но наибольшую известность Лю принесла серия, посвящённая балеринам. Многие сравнивают эти его работы с полотнами Эдгара Дега.