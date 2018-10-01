Сегодня мы хотели бы показать вам, как нейросеть способна обрабатывать две абсолютно разные картинки, создавая из них настоящее произведение искусства.

По своему функционалу искусственная нейронная сеть представляет собой сложную математическую модель, которая построена по принципу биологических нейронных сетей - сетей нервных клеток живого организма. Все дело в том, что эта технология в последнее время довольно широко используются при создании искусственного интеллекта и для машинного обучения. Но сегодня мы хотели бы показать вам, как нейросеть способна обрабатывать две абсолютно разные картинки, создавая из них настоящее произведение искусства.