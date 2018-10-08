Оригинальные скульптуры, которые поражают своей красотой, но мало кому известны.

Оригинальные скульптуры, которые поражают своей красотой, но мало кому известны. Перефразируя немецкого теоретика искусства Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга, можно сказать, что скульптура — это музыка, застывшая в камне. Пока миллионы туристов фотографируются на фоне всемирно известных шедевров Бернини, Микеланджело и Родена, мы предлагаем вам подборку из 25 менее известных, но заслуживающих внимания каменных, бронзовых и стальных изваяний.