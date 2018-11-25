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Воскресенье, 25.11.2018
Завораживающий стрит-арт, который не оставит равнодушным ни одного прохожего (Фото)
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Завораживающий стрит-арт, который не оставит равнодушным ни одного прохожего (Фото)

Правительство Лиссабона официально разрешило уличным художникам рисовать свои граффити на улицах города. Конечно же, это практически сразу привело к появлению множества работ, которые теперь можно увидеть повсеместно. С недавних пор «уличное искусство» в Лиссабоне является законной формой творческого выражения, а правительство собирается поддерживать профессиональных художников.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Лиссабон, Стрит-арт, Разрисованные улицы, Греффити.
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