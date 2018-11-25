Завораживающий стрит-арт, который не оставит равнодушным ни одного прохожего (Фото)

Правительство Лиссабона официально разрешило уличным художникам рисовать свои граффити на улицах города. Конечно же, это практически сразу привело к появлению множества работ, которые теперь можно увидеть повсеместно. С недавних пор «уличное искусство» в Лиссабоне является законной формой творческого выражения, а правительство собирается поддерживать профессиональных художников.