|
|
Художник создает невероятные шедевры с обычной яичницы (Фото)
Кто-то любит яйца вкрутую, кто-то — всмятку, а Мишель Бальдини (Michele Baldini) любит их в форме искусства. В прошлом году мы уже знакомили вас с кулинарно-художественным творчеством художника, и сегодня предлагаем взглянуть на несколько его новых аппетитных работ!
Минута юмора: странные снимки, на которых сразу и не поймешь, что здесь происходит
Эти снимки с 90-х подарят тебе прекрасное чувство ностальгии (Фото)
Медики подсказали, какие продукты вызывают сонливость
Смех да и только: забавные мужчины, которых жены заставили пойти на шопинг
Люди, делающие странные модификации тела (Фото)
Художница создает 3D-торты из желе, которые жалко есть (Фото)
Веселые демотиваторы, которые заставят вас смеяться до слез
Завораживающий эко-дом под стеклянным куполом (Фото)
Прикольные свадебные снимки, которые сделают ваш день
Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с новогодней символикой (Фото)
Необыкновенный немецкий городок с особой атмосферой (Фото)
Забавные чудаки из Азии, которые поднимут настроение
Эти смешные картинки точно поднимут вам настроение
Как и где знаменитости любят отмечать Новый Год
Икона стиля: самый популярный лондонский продавец фруктов (Фото)
Шведка стала популярной благодаря своей необычной внешности (Фото)
Мама создает для своих близнецов интересные приключение, пока они спят (Фото)
Неоспоримый символ статуса: Самые редкие часы в мире (Фото)
Фотограф, обустроивший деревню для мышей в своем саду, делится милыми снимками
Врачи назвали продукты для перекуса, которые не принесут вреда фигуре
Курьезные кадры о всех жизненных неприятностях
Пекин и еще более 70 городов Китая накрыло густым смогом (Фото)
Врачи рассказали, какие продукты вызывают усталость
Забавные вещи, которые нас раздражают каждый день