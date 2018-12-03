Художник создает невероятные шедевры с обычной яичницы (Фото) Кто-то любит яйца вкрутую, кто-то — всмятку, а Мишель Бальдини (Michele Baldini) любит их в форме искусства. В прошлом году мы уже знакомили вас с кулинарно-художественным творчеством художника, и сегодня предлагаем взглянуть на несколько его новых аппетитных работ!