Потрясающие торговые логотипы из совершенно несочитаемых вещей Берем сову и велосипед, объединяем их в совосипед… Да ведь из этого может получиться отличный логотип! Видимо, именно такой ход мыслей был у индийского дизайнера-фрилансера, который работает под псевдонимом Shibu PG. Кажется, этот талантливый графический специалист видит логотипы во всем. Для их создания он может просто взять два случайных, не связанных друг с другом изображения и, соединив их, создать уникальный торговый знак