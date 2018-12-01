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Суббота, 01.12.2018
Потрясающие торговые логотипы из совершенно несочитаемых вещей
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Потрясающие торговые логотипы из совершенно несочитаемых вещей

Берем сову и велосипед, объединяем их в совосипед… Да ведь из этого может получиться отличный логотип! Видимо, именно такой ход мыслей был у индийского дизайнера-фрилансера, который работает под псевдонимом Shibu PG. Кажется, этот талантливый графический специалист видит логотипы во всем. Для их создания он может просто взять два случайных, не связанных друг с другом изображения и, соединив их, создать уникальный торговый знак
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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