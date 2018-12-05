Лица психических заболеваний: Жуткие иллюстрации американского художника (Фото)

Эмоции и чувства очень индивидуальная вещь и то, что испытывает один человек, может никогда не испытывать другой. А ещё на фоне переживаний, стрессов, наследственности и других медицинских факторов у человека могут возникнуть психические расстройства, которые порой очень мешают жить. Люди испытывают панические атаки, чувство тревоги и впадают в истерику. Чтобы показать это художник Шон Косс (Shawn Coss) решил создать серию жутковатых иллюстраций, которые не только показывают, что у психических болезней есть лицо, но и рассказывают нам о тех расстройствах, о которых мы не знали.