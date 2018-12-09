Атмосферные картины, которые подарят тепло и праздничное настроение (Фото) Романтичные работы Ришар Савуа (Richard Savoie) прекрасно отражают зимнее настроение и предновогодний дух. Канадский художник известен своими живописными масляными картинами, изображающими как природные пейзажи, так и городскую жизнь. Его картины согреют вас в эти холодные зимние дни.