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Дизайн тортов, который вы никогда не забудете (Фото)
Внешний вид торта является не менее важной характеристикой, чем его вкус. Кому нужен торт, который выглядит как куча старых носков? Сегодня уже мало просто украсить коржи розочками и грибочками, современных сладкоежек уже этим не удивить. Поэтому кондитеры мира постоянно усовершенствуют свои навыки, делая дизайны тортов всё сложнее и сложнее. В связи с этим регулярно проводятся разнообразные конкурсы среди кондитеров, чтобы выявить среди них самых творческих и рукастых.
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