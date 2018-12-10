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Понедельник, 10.12.2018
Парень создает потрясающие шедевры на обычной тарелке (Фото)
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Парень создает потрясающие шедевры на обычной тарелке (Фото)

Мы уверены, что эти вроде бы простые блюда, не оставят вас равнодушными. Ведь автор красоты — малазийская художник-архитектор Hong Yi, вложила в них все: и душу и юмор и даже… любовь! Их даже есть как-то жалко.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Продукты, Малайзия, Блюда, Картины, Художник, Архитектор, Хонг Йи.
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