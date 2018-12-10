Парень создает потрясающие шедевры на обычной тарелке (Фото) Мы уверены, что эти вроде бы простые блюда, не оставят вас равнодушными. Ведь автор красоты — малазийская художник-архитектор Hong Yi, вложила в них все: и душу и юмор и даже… любовь! Их даже есть как-то жалко.