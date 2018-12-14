Грустные картины, от которых щемит сердце (Фото)

Новости культуры: Фернан Пелес - художник XIX века, который создавал картины с изображением жизни бедняков и отверженных.

Несмотря на то, что Фернан Пелес (Fernand Pelez) был кавалером ордена Почётного легиона, он так и не стал любимым художником публики XIX века, которая бы обожала его. Оскорблённый и гордый живописец продолжал работать и создавать новые картины, но, как протест, полностью отказался подавать их на парижские выставки, пряча от глаз людских, раз за разом изображая на полотнах невероятно реалистичные сцены из жизни бедняков, надолго запавших в душу.

Бездомные, 1883 год, Малый Дворец, Париж

Мученик (Продавец фиалок), 1885 год, Малый Дворец, Париж

Жертва или Задохнувшаяся, 1886 год (фрагмент), Музей искусства и археологии, Санлис

Это одна из самых драматических картин, что по сей день держит зрителя в напряжении, заставляя теряться в догадках. Ведь до сих пор не до конца известно, умерла девушка, отравившись угарным газом от недогоревших в печи дров или же просто упав в обморок, потеряла сознание и жизнь всё ещё теплится в ней.

Вашалькада, 1895-1900 гг., Малый Дворец, Париж

Танцовщицы, 1905 год, Малый Дворец, Париж

Маски и страдания: Бродячие артисты, 1888 год, Малый Дворец, Париж

Бродячие артисты /фрагмент/. Французский оркестр - завершающий сюжет картины, её самая тёмная и самая тяжёлая часть

Истоки его пробирающего до мозга костей творчества берут начало с 1880-х годов, именно тогда, обиженный на всех и вся художник, полностью пересмотрев свои салонно-исторические работы, углубился в драматические реалии столичных будней, запечатлев бездомных женщин и детей, бродячих артистов, изо всех сил пытающихся развеселить собравшуюся вокруг толпу, измождённых нищих, что устало смотрят не на мир, а себе под ноги, и всех тех, кто звался "отверженным".

Бродячие артисты /фрагмент/. Девочка смотрит на уставшего или плачущего мальчишку, что не успел ещё очерстветь

Бродячие артисты /фрагмент/. Клоун, лишённый настоящих чувств и эмоций

Бродячие артисты /фрагмент/. Карлик, взирающий с королевским достоинством на мир и зрителя сверху вниз

Испытывая сострадание, ему удалось передать не только тяжёлую, почти удушающую атмосферу, но и всё то напряжение, коим пропитаны взгляды, лица и одежды. В отличие от своих коллег, он не пытался приукрасить действительность, привнося в неё яркие краски, а напротив, показывал то, как всё обстоит на самом деле. И пока одни закрывали на происходящее глаза, изображая лоск и напомаженные лица молоденьких аристократических особ, Пелес усиленно рисовал оголённые "нервы" улиц, на которых всё ещё кипела ничем непримечательная серая жизнь, больше похожая на существование.

Бродячие артисты /фрагмент/. Старшие девочки знают, что совсем скоро для них начнётся рутинная работа, именно поэтому их лица ничего не выражают

Из эскизов для неоконченной работы Кусок хлеба, ок. 1908 года, Малый Дворец, Париж

Прачечная, 1880 год, Малый Дворец, Париж

Маленький нищий, 1886 год, Малый Дворец, Париж

Маленький продавец лимонов, 1895-1897 гг., Музей изящных искусств, Шамбери

Пожалуй, Фернан Пелес единственный, кто настолько глубоко и сильно затронул самую волнительную по тем временам тему, показав парижских изгоев настолько обобщающе точно и беспощадно, но при этом с таким искренним состраданием, что невозможно остаться равнодушным даже на сегодняшний день.