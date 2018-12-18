В Киеве открылась выставка "Анатомия симулякра"

Новости культуры: В киевском Институте проблем современного искусства открылась групповая выставка украинских художников "Анатомия симулякра".

В экспозицию проекта вошли фото, видео, digital art, инсталляции и живописные работы. "Понятие симулякра не новое: его детально проанализировали европейские философы еще в прошлом веке. Однако нам показалось, что с помощью феномена симулякра можно удачно описать и наше настоящее, – отмечают кураторы выставки. – В этой параноидальной интерпретации скрыто недоверие к масс-медиа, которые, конкурируя за популярность, становятся инструментом производства зрелищных фейковых новостей и сенсаций".

Цифровые сновидения, дополненная реальность, ТВ-кукольники и фантазии на тему постапокалипсиса – таким увидели художники иллюзорный мир, в котором существует современное человечество.

Например, для работы "Генштаб" Андрей Достлєв провел эксперимент: он написал в различные государственные учреждения Австрии с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что украинский язык был искусственно создан в австрийском генштабе. Какие ответы получил Достлєв, можно увидеть на выставке.

Мотивом для создания фотопроекта "NA4JOPM8" Игоря Чекачкова стал сбой жесткого диска, на котором хранились результаты его многолетней работы. Для проекта "Анатомия симулякра" Чекачков выбрал наиболее удачные "искажения", поместив снимки известных чиновников рядом с фотографиями из личного архива.

Игорь Канивец и Маргарита Шерстюк восприняли предложенную тему как попытку расширения пространства, в частности стандартной постсоветской квартиры. Они изобразили комнату на холсте размерос с стандартную стену "хрущевки".

Оксана Чепелик в своей массивной воздушной инсталляции "Нейронная сеть" обратилась к квантовой физике. "Здесь нет цветов и украшений, однако эта работа все равно относится к женскому искусству, потому что в ней речь идет о судьбе мира, за которую переживает женщина", – отмечает авторка.

Также Чепелик поделилась своими соображениями по поводу концепции выставки: "Я рассматриваю симулякр с точки зрения виртуальности. Мы надеялись, что интернет и социальные сети обеспечат нам счастливое будущее, ведь это комфорт, доступность и коммуникация через границы. Но оказалось, что новые технологии являются инструментом контроля. В их алгоритме заложена тотальность, а вместе с тем – тоталитаризм.

Мы никогда не получим информацию, которая нам не нравится, поэтому и кажется, что наше мнение разделяет много людей, однако на самом деле это отдельный мир, который и является тем симулякром, который почти никак не соотносится к реальности. Этим миром очень удобно управлять, не нужно даже армии и оружия. Но когда люди это осознали, было уже слишком поздно что-то сделать".