Завораживающие картины для тех, кто скучает по лету (Фото)

Говард Беренс (Howard Behrens) — американский художник-живописец, которого заслуженно именуют Моне XXI века. И он чуть ли не единственный в своем роде, кто создает шедевры с помощью техники «ножом по палитре», то есть используя нож вместо кисти. Мы выбрали 20 лучших его работ, в которых все напоминает о солнце, море и путешествиях.