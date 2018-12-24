Жуткие рождественские открытки, которые были популярны в Викторианскую эпоху (Фото)

Если вам кажется, что новогодние праздники сейчас отмечаются как-то неправильно, то вы точно не видели этих рождественских открыток из Викторианской эпохи. Они не менее жуткие, чем время, когда их напечатали. В этой коллекции открыток конца XIX века — зловещие пожелания, кровожадные поздравления и страшное веселье Рождества. Трепещите, Санта-Клаус уже выехал!