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Жуткие рождественские открытки, которые были популярны в Викторианскую эпоху (Фото)
Если вам кажется, что новогодние праздники сейчас отмечаются как-то неправильно, то вы точно не видели этих рождественских открыток из Викторианской эпохи. Они не менее жуткие, чем время, когда их напечатали. В этой коллекции открыток конца XIX века — зловещие пожелания, кровожадные поздравления и страшное веселье Рождества. Трепещите, Санта-Клаус уже выехал!
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