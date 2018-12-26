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Среда, 26.12.2018
Художники рисуют диснеевских принцесс, уделяя особое внимание их волосам (Фото)
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Художники рисуют диснеевских принцесс, уделяя особое внимание их волосам (Фото)

Тиаго Леманн (Thiago Lehmann) и Луиза Макаллистер (Luiza McAllister) — два бразильских художника, которые имеют иллюстративную компанию под названием 2Minds Studio. У них была идея показать волшебную сторону волос наших любимых принцесс в очень милых и совершенных иллюстрациях и у них это получилось! На иллюстрациях художников большую часть рисунка занимают волосы принцесс, что позволяет рассмотреть их как можно лучше. И знаете, с такой стороны принцесс мы ещё не видели!
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Волосы, Искусство, Фото, Рисунки, Тиаго Леманн, Thiago Lehmann, и Луиза Макаллистер, Luiza McAllister.
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