Художники рисуют диснеевских принцесс, уделяя особое внимание их волосам (Фото) Тиаго Леманн (Thiago Lehmann) и Луиза Макаллистер (Luiza McAllister) — два бразильских художника, которые имеют иллюстративную компанию под названием 2Minds Studio. У них была идея показать волшебную сторону волос наших любимых принцесс в очень милых и совершенных иллюстрациях и у них это получилось! На иллюстрациях художников большую часть рисунка занимают волосы принцесс, что позволяет рассмотреть их как можно лучше. И знаете, с такой стороны принцесс мы ещё не видели!