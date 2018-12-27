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Пятница, 28.12.2018
Ожидание и реальность: доказательства того, что нельзя верить снимкам азиатов (Фото)
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Ожидание и реальность: доказательства того, что нельзя верить снимкам азиатов (Фото)

Когда мы смотрим на идеальные фотографии в социальных сетях, то с сожалением вздыхаем и жалуемся, что природа не наделила нас такими же идеальными формами, белоснежной улыбкой, роскошными волосами и совершенной кожей, как у других. Бросьте вы это дело, ведь вы не знаете наверняка, являются ли эти люди такими же идеальными в реальной жизни! Вот, к примеру, азиаты любят приукрашивать действительность при помощи макияжа и фотошопа и превращать себя в абсолютно других людей. Мы в шоке от того, насколько сильно отличается их реальный внешний вид от того, который они выкладывают в социальные сети.
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23:55 Чт, 27 Декабрь 2018 Телеграф
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