Ожидание и реальность: доказательства того, что нельзя верить снимкам азиатов (Фото)

Когда мы смотрим на идеальные фотографии в социальных сетях, то с сожалением вздыхаем и жалуемся, что природа не наделила нас такими же идеальными формами, белоснежной улыбкой, роскошными волосами и совершенной кожей, как у других. Бросьте вы это дело, ведь вы не знаете наверняка, являются ли эти люди такими же идеальными в реальной жизни! Вот, к примеру, азиаты любят приукрашивать действительность при помощи макияжа и фотошопа и превращать себя в абсолютно других людей. Мы в шоке от того, насколько сильно отличается их реальный внешний вид от того, который они выкладывают в социальные сети.