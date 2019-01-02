Новогодний декор: великолепные снежинки из бисера (Фото) На новогодние праздники так хочется украсить свой дом, наполнив его сказочной и волшебной атмосферой. Снежинки из бисера помогут создать снежно-уютное настроение в доме. Такой снежинкой можно украсить подарок, повесить ее на елочку или просто подарить друзьям и близким. Для плетения используйте стеклярус, так снежинки получатся по-новогоднему сияющими и блестящими.