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Новогодний декор: великолепные снежинки из бисера (Фото)
На новогодние праздники так хочется украсить свой дом, наполнив его сказочной и волшебной атмосферой. Снежинки из бисера помогут создать снежно-уютное настроение в доме. Такой снежинкой можно украсить подарок, повесить ее на елочку или просто подарить друзьям и близким. Для плетения используйте стеклярус, так снежинки получатся по-новогоднему сияющими и блестящими.
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