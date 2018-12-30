Необычные мозаики: как художник создает из бумаги причудливые картины (Фото) Художник Мэттью Шлиан (Matthew Shlian) превращает обычные листы бумаги в невероятные трёхмерные мозаики. Благодаря серии сложных повторяющихся складок бумажные скульптуры Шлиана обретают собственную жизнь. Раньше работы художника были представлены в чёрно-белой цветовой палитры и, хотя их всё ещё можно увидеть в его портфолио, с тех пор он создаёт бумажные скульптуры в более ярких оттенках. Он также использует бумагу с мраморным типом расцветки, что придаёт его творениям дополнительную текстуру.