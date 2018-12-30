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Воскресенье, 30.12.2018
Необычные мозаики: как художник создает из бумаги причудливые картины (Фото)
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Необычные мозаики: как художник создает из бумаги причудливые картины (Фото)

Художник Мэттью Шлиан (Matthew Shlian) превращает обычные листы бумаги в невероятные трёхмерные мозаики. Благодаря серии сложных повторяющихся складок бумажные скульптуры Шлиана обретают собственную жизнь. Раньше работы художника были представлены в чёрно-белой цветовой палитры и, хотя их всё ещё можно увидеть в его портфолио, с тех пор он создаёт бумажные скульптуры в более ярких оттенках. Он также использует бумагу с мраморным типом расцветки, что придаёт его творениям дополнительную текстуру.
Фото: bugaga.ru
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Картины, Искусство, Художник, Мозаики, Мэттью Шлиан.
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