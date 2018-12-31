Фантастическая пейзажи, которые показывают всю красоту природы (Фото) Талантливый 30-летний фотограф, веб-разработчик и авантюрист Якуб Фишер (Jakub Fišer) проживает в Праге, Чешская Республика. Он специализируется на путешествиях и пейзажной фотографии. На страницу Якуба в Instagram подписаны почти 25 000 человек.