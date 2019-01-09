Ледяное царство: фестиваль льда и снега в Харбине 2019 (фото) 5 января 2019 в китайском городе Харбин открылся 35-й крупнейший Международный фестиваль льда и снега. Огромные реплики известных мировых сооружений, гигантские 240-метровые горки, церкви и пагоды и 1 миллион посетителей. Фестиваль продлится до конца февраля.