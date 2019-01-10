Самые странные и необычные музеи мира (Фото) Когда мы представляем себе музей, то вырисовываем в своем воображении некое скучное место, в котором снуют туда-сюда серые люди с шарфами на шее. Не все музеи придерживаются традиционных правил. Есть много необычных, а порой даже странных музеев.