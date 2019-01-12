Художник превращает скучные здания Европы в настоящие шедевры (Фото) WD (Wild Drawing) — индонезийский муралист, который уже в течение последних 10 лет проживает в Афинах (Греция). Художник широко известен своими фотореалистичными муралами, которые зачастую затрагивают текущие экономические, политические и социальные проблемы на местном и глобальном уровнях. Заниматься этим уличным творчеством он начал в 2000 году, работает мастер в этом направлении и сейчас.