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Суббота, 12.01.2019
Художник превращает скучные здания Европы в настоящие шедевры (Фото)
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Художник превращает скучные здания Европы в настоящие шедевры (Фото)

WD (Wild Drawing) — индонезийский муралист, который уже в течение последних 10 лет проживает в Афинах (Греция). Художник широко известен своими фотореалистичными муралами, которые зачастую затрагивают текущие экономические, политические и социальные проблемы на местном и глобальном уровнях. Заниматься этим уличным творчеством он начал в 2000 году, работает мастер в этом направлении и сейчас.
Фото: instagram.com
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Красота, Проблемы, Фото, Здания, Рисунки, Муралы.
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