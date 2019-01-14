Известные картины, которые откликаются в голливудских фильмах (Фото) В каждом хорошем фильме есть своя изюминка. Своеобразие кинолент, которые представлены в этой подборке, в том, что все они были вдохновлены картинами, которые уже были знамениты на весь мир, но мир кино подарил им второе дыхание.