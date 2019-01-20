Необычные рисунки, украсившие стены на улицах (Фото) Instagram — действительно лучшая визитная карточка художника, и мы должны быть благодарны за то, что оттуда сейчас ежедневно можно черпать вдохновение. Ещё больше мы можем быть благодарны таким художникам, как Джейн (Jayn), которые не только учат нас любить искусство, но и украшают нашу жизнь, добавляя в неё новые краски с помощью красивых рисунков, нанесённых на неприметные серые здания и другие конструкции.