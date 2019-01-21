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Понедельник, 21.01.2019
Светлые образы в мрачных тонах: Темная изнанка известных мультперсонажей (Фото)
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Светлые образы в мрачных тонах: Темная изнанка известных мультперсонажей (Фото)

Детство — это чудесная пора, которое большинство из вас, мы уверены, вспоминают с трепетом и любовью. В это беззаботное время не нужно было думать о работе и деньгах, у нас была масса свободного времени, друзья, которые всегда рады пойти погулять, видеоигры и мультики. Однако некоторым художникам хочется омрачить эти светлые воспоминания, и они как назло рисуют наших любимых мультипликационных героев в жутковатых и неприглядных образах. Художник Марсело Вентура (Marcelo Ventura) один из них.
4tololo.ru
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Мультфильмы, Персонажи, Марсело Вентура.
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