Светлые образы в мрачных тонах: Темная изнанка известных мультперсонажей (Фото) Детство — это чудесная пора, которое большинство из вас, мы уверены, вспоминают с трепетом и любовью. В это беззаботное время не нужно было думать о работе и деньгах, у нас была масса свободного времени, друзья, которые всегда рады пойти погулять, видеоигры и мультики. Однако некоторым художникам хочется омрачить эти светлые воспоминания, и они как назло рисуют наших любимых мультипликационных героев в жутковатых и неприглядных образах. Художник Марсело Вентура (Marcelo Ventura) один из них.