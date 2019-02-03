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Понедельник, 04.02.2019
Мейкап художница создает сказочные образы, используя неоновую краску (Фото)
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Мейкап художница создает сказочные образы, используя неоновую краску (Фото)

Рита Шарма — мейкап мастер самоучка. Однажды она попробовала начать рисовать, потом решила, что стоит попробовать совместить рисование и стремлению научиться наносить макияж. А в 2017 году решила принять участие на конкурсе визажистов, который проводит NYX Professional Makeup, в итоге она прорвалась в топ-5 участников. А уже в 2018 году она победила в другом конкурсе по макияжу. Каждый художник хочет развиваться и учиться чему-то новому, поэтому Рита решила перейти на новый уровень, поиграв со светом и светящимися красками.
Фото: wuzzup.ru
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Художница, Искусство, Неон, Сказочные образы, Мейкап художница, Неоновая краска, Рита Шарма.
21:33 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф
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