Мейкап художница создает сказочные образы, используя неоновую краску (Фото)

Рита Шарма — мейкап мастер самоучка. Однажды она попробовала начать рисовать, потом решила, что стоит попробовать совместить рисование и стремлению научиться наносить макияж. А в 2017 году решила принять участие на конкурсе визажистов, который проводит NYX Professional Makeup, в итоге она прорвалась в топ-5 участников. А уже в 2018 году она победила в другом конкурсе по макияжу. Каждый художник хочет развиваться и учиться чему-то новому, поэтому Рита решила перейти на новый уровень, поиграв со светом и светящимися красками.