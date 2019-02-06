Потрясающие работы мастера оригами (Фото)

В Китае оригами называют "искусством белого листа". Это вид декоративно-прикладного искусства, заключающийся в складывании фигурок из бумаги. Испанский художник Гонсало Гарсия Кальво создает не только одни из самых сложных дизайнов оригами, но и мастерски представляет свою работу, сохраняя хрупкую красоту изделий и любовно подчеркивая ее с помощью декораций и освещения.