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Среда, 06.02.2019
Потрясающие работы мастера оригами (Фото)
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Потрясающие работы мастера оригами (Фото)

В Китае оригами называют "искусством белого листа". Это вид декоративно-прикладного искусства, заключающийся в складывании фигурок из бумаги. Испанский художник Гонсало Гарсия Кальво создает не только одни из самых сложных дизайнов оригами, но и мастерски представляет свою работу, сохраняя хрупкую красоту изделий и любовно подчеркивая ее с помощью декораций и освещения.
obiskusstve.com
Фото: obiskusstve.com
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Искусство, Художник, Оригами, Изделия с бумаги, Гонсало Гарсия Кальво, Фигурки из бумаги.
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