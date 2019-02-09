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Суббота, 09.02.2019
Африканка создает скульптуры из собственных волос
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Африканка создает скульптуры из собственных волос

Все маленькие девочки любят заплетать косички разной сложности и экспериментировать с прической. Но Летиция Кай родом из Африки не стала ограничивать себя простыми косами. 21-летний дизайнер создает настоящие объемные скульптуры на своей голове из собственных волос, при этом не использует специальных каркасов или проволоку. Она начала увлекаться плетением волос еще в пять лет. Сегодня Летиция тратит от получаса до двух часов на создание шедевров, которыми радует своих многочисленных подписчиков.
Фото: wuzzup.ru
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Искусство, Летиция Кай, Объемная скульптура с волос, Скульптуры с волос, Плетение кос.
11:44 Сегодня Телеграф
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