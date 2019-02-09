Ручная вышивка от художницы из Кливленда (Фото) Юлия Шербак (Yulia Sherbak) — художница по вышиванию из Кливленда, штат Огайо, США. Полтора года назад она начала вышивать и сразу же влюбилась в этот вид рукодельного искусства. В своём творчестве она вдохновляется природой и животными. В основном Юлия вышивает портреты животных на украшениях, но также делает нестандартную вышивку результатов УЗИ для беременных женщин. Предлагаем вам взглянуть на некоторые её вышитые работы: