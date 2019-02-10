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Воскресенье, 10.02.2019
Прически разных народов мира (Фото)
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Прически разных народов мира (Фото)

Косички, хвостики, каскады — в современном мире чего только не делают с волосами, чтобы создать красивую прическу. В обыденной жизни удачная укладка стала одним из символов моды и стиля. Но раньше (а в некоторых случаях — и по сей день) прическа имела для народов особое значение. Привычный казачий чуб, который среди своих зовется "оселедец", по одной из версий являлся символом достоинства и отличия, как медаль. Женщины Намибии обмазывают тело и косы красной глиной, чтобы защитить от палящего солнца. Есть и случаи, когда прическа оказывается данью религии. Например, пейсы — завивающиеся волосы на висках у ультраортодоксальных и ортодоксальных иудеев.
sreda.temadnya.com
Фото: sreda.temadnya.com
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Прически, Искусство, Народы мира, Прически народов мира.
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