Прически разных народов мира (Фото) Косички, хвостики, каскады — в современном мире чего только не делают с волосами, чтобы создать красивую прическу. В обыденной жизни удачная укладка стала одним из символов моды и стиля. Но раньше (а в некоторых случаях — и по сей день) прическа имела для народов особое значение. Привычный казачий чуб, который среди своих зовется "оселедец", по одной из версий являлся символом достоинства и отличия, как медаль. Женщины Намибии обмазывают тело и косы красной глиной, чтобы защитить от палящего солнца. Есть и случаи, когда прическа оказывается данью религии. Например, пейсы — завивающиеся волосы на висках у ультраортодоксальных и ортодоксальных иудеев.