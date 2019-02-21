"Пейзажный фотограф года 2018": объявлены победители конкурса (Фото) Все эти пейзажные фотографии объединяет восхищение перед природной красотой окружающего мира. Вот уже на протяжении пяти лет международный конкурс "Пейзажный фотограф года" объединяет любителей и профессиональных фотохудожников, посвящающих свое творчество неповторимой красоте и величию царства природы.