Музей Мадам Тюссо: как создается искусство по работе с воском (Фото)

Уже более 200 лет музей Мадам Тюссо создает восковые фигуры, которые сложно отличить от живых людей. Многие мечтают побывать в Лондоне только ради нескольких залов с искусственными "Деппами" и "Питтами". За это время "Мадам Тюссо" превратился во всемирно известный бренд. Сейчас у музея более 20 филиалов, которые стали домом для восковых прототипов Дженнифер Энистон, Анджелины Джолли, принцессы Дианы, Барака Обамы и других известных личностей.