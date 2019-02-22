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Пятница, 22.02.2019
Музей Мадам Тюссо: как создается искусство по работе с воском (Фото)
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Музей Мадам Тюссо: как создается искусство по работе с воском (Фото)

Уже более 200 лет музей Мадам Тюссо создает восковые фигуры, которые сложно отличить от живых людей. Многие мечтают побывать в Лондоне только ради нескольких залов с искусственными "Деппами" и "Питтами". За это время "Мадам Тюссо" превратился во всемирно известный бренд. Сейчас у музея более 20 филиалов, которые стали домом для восковых прототипов Дженнифер Энистон, Анджелины Джолли, принцессы Дианы, Барака Обамы и других известных личностей.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Музей, Мадам Тюссо, Восковые фигуры, Восковые прототипы.
14:39 Сегодня Телеграф
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