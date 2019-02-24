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Понедельник, 25.02.2019
Завораживающие снимки балерин от талантливого американского фотографа (Фото)
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Завораживающие снимки балерин от талантливого американского фотографа (Фото)

Этот проект привлек рекордное количество подписчиков в своей теме, а его автор продолжает над ним работать на протяжении 18 лет. Нью-йоркский фотограф Дэйн Шитаги снимает балерин на городских улицах, в парках и на крышах. Его коллекция насчитывает тысячи фотографий признанных танцовщиц со всего мира.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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Проект, Балерина, Искусство, Снимок, Дэйн Шитаги.
17:35 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф
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