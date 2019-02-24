Завораживающие снимки балерин от талантливого американского фотографа (Фото) Этот проект привлек рекордное количество подписчиков в своей теме, а его автор продолжает над ним работать на протяжении 18 лет. Нью-йоркский фотограф Дэйн Шитаги снимает балерин на городских улицах, в парках и на крышах. Его коллекция насчитывает тысячи фотографий признанных танцовщиц со всего мира.