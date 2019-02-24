Сюрреалистические миры глазами турецкого фотографа (Фото)

Мурат Демир (Murat Demir) a.k.a. karabanka — талантливый цифровой художник-самоучка, музыкальный продюсер и графический дизайнер, в настоящее время проживающий в Стамбуле, Турция. Мурат фокусируется на цифровом искусстве и фотоманипуляциях. Он создает сюрреалистические миры, где возможно всё.