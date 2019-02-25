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Понедельник, 25.02.2019
Судьбы детей с известных картин, которые вас удивят (Фото)
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Судьбы детей с известных картин, которые вас удивят (Фото)

Эти картины известны миллионам людей, но далеко не каждый с легкостью ответит, что за мальчики и девочки изображены на них. И уж точно мало кто знает о судьбах ребят, которые смотрят на нас с этих полотен. Если вы тоже не относитесь к опытным искусствоведам, то скорее читайте нашу статью. Из нее вы узнаете, как картина может стать символом большой любви и какая связь между девочкой с персиками и Аленушкой с картины Васнецова.
obiskusstve.com
Фото: obiskusstve.com
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Дети, Ребенок, Портрет, Картина, Судьба, Шедевр.
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