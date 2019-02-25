Судьбы детей с известных картин, которые вас удивят (Фото)

Эти картины известны миллионам людей, но далеко не каждый с легкостью ответит, что за мальчики и девочки изображены на них. И уж точно мало кто знает о судьбах ребят, которые смотрят на нас с этих полотен. Если вы тоже не относитесь к опытным искусствоведам, то скорее читайте нашу статью. Из нее вы узнаете, как картина может стать символом большой любви и какая связь между девочкой с персиками и Аленушкой с картины Васнецова.