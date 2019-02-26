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Спектакль "Мартина ложь": премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти

Спектакль "Мартина ложь": премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
16:44 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: В среду, 27 февраля, в Большом зале НМАУ им Чайковского состоится премьера оперы Джан Карла Менотти – "Мартина ложь".

Режиссер-постановщик - Юлия Журавкова. В постановке участвуют студенты "Киевской академии искусств", а также артисты Киевского детского хора "Пектораль". Премьера запланирована благодаря гранту Президента Украины.

Отметим, что опера "Мартина ложь" была создана в 1964 году. Либретто на английском языке составил сам композитор. Это первая церковная опера Менотти. Ее можно назвать оперой-драмой. В ней затрагивается социальная проблема - ответственность взрослых за жизнь и счастье каждого ребенка.

Действие происходит в XIV веке. Мартин, 12-летний сирота, живет в церковном приюте под наблюдением хозяйки и священника. Спит мальчик на кухне, где должен отгонять крыс. Однажды Мартин впустил мужчину, скрывавшегося от полиции. Этот человек назвал себя отцом Мартина. За этот поступок Мартина вскоре начали жестко допрашивать, он не выдержал и умер от страха. Опера заканчивается арией о том, что люди должны проявлять больше сострадания друг к другу.

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История создания. После Второй мировой войны Джан Карло Менотти был самым известным оперным композитором Америки. Важно и то, что опера написана специально для американской телерадиосети "CBS Broadcasting Inc."

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Киев, Опера, театр, Пьеса, 27 февраля, Джан Карл Менотти.
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