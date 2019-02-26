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Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле

Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле

Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле
16:36 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости культуры: Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, не поедет на конкурс.

"Общественный вещатель (ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведенных переговоров ПАО "НСТУ" и певица MARUV не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Певица Анна Корсун (MARUV), победившая в украинском Нацотборе Евровидение- 2019, рассказала о причинах, почему она отказалась от подписания договора с НОТУ и возможности представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве.

"Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - говорится в сообщении певицы на странице в Facebook.

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По правилам конкурса, если по каким-то причинам победитель национального отбора отказывается от участия, то вместо него на Евровидение отправляется участник, занявший второе место.

Другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.

Член правления НОТУ Александра Кольцова дала официальный комментарий "Громадському", где сообщила, что пока не принято решение относительно потенциального представителя Украины на "Евровидение 2019".

"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом относительно политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", – сообщила Александра Кольцова.

В то же время глава НОТУ Зураб Аласания ранее утверждал, что переговоры с новым артистом стартуют 26 февраля, то есть сегодня.

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Украина, Израиль, НОТУ, Евровидение 2019, MARUV, Кто поедет.
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