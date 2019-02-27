Фотограф превратила свой сад в фотостудию на свежем воздухе (Фото) Сара-Джей Аллен (Sarah-Jane Allen) — фотограф из пригорода Сиднея, Австралия, которая специализируется на фотографии природы, дикой природы и домашних животных. Она увлекается фотографией с тех пор, как впервые взяла в руки фотоаппарат, будучи старшеклассницей (еще во времена пленочных фотоаппаратов и "красных комнат"). На протяжении многих лет она увлекалась разными жанрами фотосъемки, но всегда возвращалась к своей первой любви — к фотографиям природы.