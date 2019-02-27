Скачать
Среда, 27.02.2019
Фотограф превратила свой сад в фотостудию на свежем воздухе (Фото)
1 / 20

Фотограф превратила свой сад в фотостудию на свежем воздухе (Фото)

Сара-Джей Аллен (Sarah-Jane Allen) — фотограф из пригорода Сиднея, Австралия, которая специализируется на фотографии природы, дикой природы и домашних животных. Она увлекается фотографией с тех пор, как впервые взяла в руки фотоаппарат, будучи старшеклассницей (еще во времена пленочных фотоаппаратов и "красных комнат"). На протяжении многих лет она увлекалась разными жанрами фотосъемки, но всегда возвращалась к своей первой любви — к фотографиям природы.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Фотограф, Фотостудия, Фотостудия на свежем воздухе, Сад-фотостудия.
17:02 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь