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Среда, 27.02.2019
Муранское стекло: история с Венеции (Фото)
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Муранское стекло: история с Венеции (Фото)

Иногда, глядя на творения рук человеческих, понимаем, что гениальность творчества и мастерство не знают пределов совершенства. Эта мысль приходит на ум, когда видишь творения, созданные из муранского стекла. Такие мозаичные изделия собираются из маленьких стеклянных фрагментов - мурин, а потом сплавляются вместе под действием высокой температуры и формируются мастером-стеклодувом в необыкновенно красивые сосуды, предметы и украшения.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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История, Венеция, Фото, Муранское стекло, Муран, Техника изготовления.
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