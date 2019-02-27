Муранское стекло: история с Венеции (Фото) Иногда, глядя на творения рук человеческих, понимаем, что гениальность творчества и мастерство не знают пределов совершенства. Эта мысль приходит на ум, когда видишь творения, созданные из муранского стекла. Такие мозаичные изделия собираются из маленьких стеклянных фрагментов - мурин, а потом сплавляются вместе под действием высокой температуры и формируются мастером-стеклодувом в необыкновенно красивые сосуды, предметы и украшения.