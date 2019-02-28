Ажурные коллажи, созданные для иллюстрирования книг (Фото) Сара Деннис - известный иллюстратор, и славу ей принесло не только мастерство, но и особенная манера исполнения. Сара не рисует, а вырезает ажурные и сложные коллажи из бумаги. Художнице заказывают оформлять взрослые и детские книги, и иногда она превращает иллюстрацию в настоящую игру с читателем, а иногда - просто делает книгу лучшим воспоминанием детства.