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Четверг, 28.02.2019
Ажурные коллажи, созданные для иллюстрирования книг (Фото)
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Ажурные коллажи, созданные для иллюстрирования книг (Фото)

Сара Деннис - известный иллюстратор, и славу ей принесло не только мастерство, но и особенная манера исполнения. Сара не рисует, а вырезает ажурные и сложные коллажи из бумаги. Художнице заказывают оформлять взрослые и детские книги, и иногда она превращает иллюстрацию в настоящую игру с читателем, а иногда - просто делает книгу лучшим воспоминанием детства.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Литература, Иллюстрации, Коллажи, Сара Деннис, Ажурные иллюстрации.
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